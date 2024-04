In archivio il primo atto della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Lazio. All'Allianz Stadium i bianconeri si sono imposti per 2-0, grazie ad un secondo tempo giocato ad alta intensità e alle reti siglate da Chiesa e Vlahovic. Sfida di ritorno in programma all'Olimpico martedì 23 aprile. Ad assistere al match tra bianconeri e biancocelesti ieri sera c'era un ospite d'eccezione: Ivan Juric. Il tecnico del Torino ha dunque osservato la semifinale d'andata della competizione tricolore.

Il motivo? In realtà sono due le principali motivazioni celate dietro alla sua presenza. Juve-Lazio, presente Juric: il derby alle porte La prima è puramente tattica e di preparazione alla delicata sfida alle porte. Il Torino, infatti, tra due giornate di campionato affronterà proprio la Juventus di Massimiliano Allegri nella stracittadina, gara valida per il 32esimo turno di Serie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



tuttosport / 🏆 29. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

La Juventus batte la Lazio per 2-0 nella semifinale di Coppa ItaliaLa Juventus vince 2-0 contro la Lazio nella semifinale di Coppa Italia grazie alle reti di Chiesa e Vlahovic. La vittoria dà un po' di respiro ai bianconeri che sono in crisi in campionato. La Juventus si avvicina alla qualificazione per la finale.

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

COPPA ITALIA: Juventus vince la semifinale d'andata contro la LazioLa Juventus vince la semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Lazio con un punteggio di 2-0. Chiesa e Vlahovic segnano i gol che portano la squadra di Allegri alla vittoria dopo un mese di attesa. Il match di ritorno è previsto per martedì 23 aprile all'Olimpico.

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Igor Tudor analizza la sconfitta della Lazio contro la Juventus in coppa ItaliaLe parole dell’allenatore biancoceleste dopo la sconfitta della Lazio contro la Juventus in coppa Italia

Fonte: calciomercatoit - 🏆 38. / 51 Leggi di più »

Coppa Italia, Juventus-Lazio 2-0: Casale disastroso e dannoso, Isaksen impalpabileI biancocelesti perdono l'andata della semifinale di Coppa Italia per via dei gol di Chiesa e Vlahovic. Per approdare in finale la squadra di...

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Juventus-Lazio 2-0: Chiesa-Vlahovic, Allegri ipoteca la finale di Coppa ItaliaDue fiammate nella ripresa, una difesa tornata insuperabile, l'ingresso di Yildiz nel finale che fa sognare: è festa bianconera allo Stadium, il 23 aprile all'Olimpico il ritorno

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »

Riscatto Juventus in Coppa Italia, 2-0 alla LazioSconfitti in campionato allo scadere tre giorni fa, i bianconeri si aggiudicano l'andata della semifinale grazie ai gol di Chiesa e Vlahovic. Poco lucidi gli ospiti che prendono una traversa con Luis Alberto. Il ritorno a Roma il 23 aprile

Fonte: Agi Agenzia Italia - 🏆 11. / 72 Leggi di più »