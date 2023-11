Juventus, Timothy Weah si deve fermare: infortunio muscolare alla coscia destra

nica. Dovrà saltare almeno le prossime due partite.salterà almeno le prossime due partite, dopo l'infortunio rimediato nel corso del match con il Verona di sabato.

l'esterno statunitense è stato sottoposto ad esami clinici approfonditi che hanno evidenziato una lesione di basso grado del semitendinoso della coscia destra., Timothy Weah è stato sottoposto nella tarda mattinata di oggi ad esami strumentali presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del semitendinoso della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica.

