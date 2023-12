Juventus, Sudakov ve Koné için çalışmalarını hızlandırıyor

Juventus, salgono le quotazioni di Sudakov ma un altro obiettivo è Koné. Inter, aumenta il pressing per Bento. In arrivo il rinnovo di Mkhitaryan. Milan, torna l’idea GuirassyPoco più di un mese all’apertura del mercato e lavoro sempre più intenso per tante squadre. È il caso soprattutto della Juventus, che a breve inizierà l’assalto decisivo al centrocampista. La lista è ampia ma in questo momento ci sono un paio di profili sui quali si sta concentrando l’attenzione.

Il primo è Sudakov dello Shakhtar, trequartista ma che può giocare anche da mezzala offensiva. Gli osservatori del club bianconero lo hanno visionato molte volte e le risposte sono state tutte positive. La Juventus è pronta ad accelerare. Un’operazione che si potrebbe aggirare su una cifra tra i10 e i 15 milioni di euro. Parallelamente c’è anche un altro profilo su cui la Juventus si sta concentrando in maniera importante: Kuadio Koné del Borussia Mönchengladbach, classe 2001. Qui siamo in un ambito di valutazione più alt





TuttoMercatoWeb » / 🏆 13. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Shakhtar Donetsk-Barcellona, formazioni ufficiali: l'obiettivo juventino Sudakov sfida i blaugranaShakhtar Donetsk e Barcellona scendono in campo (si gioca al Volksparkstadion di Amburgo in Germania) alle ore 18:45 nel programma del Gruppo H di Champions League. Shakhtar Donetsk (4-3-3): Riznyk; G

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Shakhtar Donetsk-Barcellona, le formazioni ufficiali: c'è Sudakov, torna LewandowskiSHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Riznyk; Gocholeishvili, Bondar, Rakitskyi, Matviyenko; Stepanenko; Zubkov, Sudakov, Kryskiv, Newerton; Sikan Allenatore: Pusic BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Cancelo, Araujo,

Fonte: cmdotcom - 🏆 39. / 51 Leggi di più »

Juventus, i tre colpi di gennaio per tornare in Europa: Sudakov, Khephren Thuram e HojbjergLa Juventus vuole tornare grande anche sul mercato e le idee per rinforzare la rosa di mister Allegri già a gennaio non mancano di certo. Ne parla questa mattina il quotidiano Corriere dello Sport, s

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Sudakov, eroe dell'Ucraina all'Europeo U21 dopo la guerra in un bunkerIl talento dello Shakhtar Donetsk, la cui foto commosse il web, ha steso la Francia con una doppietta portando i compagni fino alla semifinale dell'Europeo

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Mark Lenders torna alla Juventus: ecco la campagna 'Tiger Shot comes back: Kojiro Hyuga x Juventus'CALCIO - Mark Lenders torna alla Juventus! Il club bianconero lancia infatti la campagna 'Tiger Shot comes back: Kojiro Hyuga x Juventus', col desiderio di regalare ai tifosi un'esperienza unica, tra nostaglia del celebre personaggio manga e passione per i colori bianconeri.

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Milan, Giroud non basta: a gennaio assalto a David del Lille, Juventus su Sudakov, Insigne vuole la LazioCALCIOMERCATO - I rossoneri avrebbero già bocciato Luka Jovic (7 gare e 0 gol per lui in stagione) e avrebbero già messo nel mirino l'attaccante canadese classe

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »