Juventus ritrova i suoi campioni e vince la Coppa Italia

Juventus Allegri (all.) 7 Vitamina Coppa Italia. Lo Stadium fischia dopo metà gara e i fantasmi sembrano aleggiare ancora. Poi entrano in scena Chiesa e Vlahovic e sono di nuovo fuochi d’artificio. La Juve ritrova i suoi campioni, la vittoria e il sorriso. Tutte cose da portare in campionato per la Champions. Perin 6 La traversa lo salva dalla beffa sul colpo di testa di Luis Alberto che aveva ritenuto apparentemente innocuo. Gatti6 Le motivazioni non gli mancano di certo; l’impeto altrettanto.

Duro su Isaksen, e di conseguenza ammonito, ma nella sua partita c’è anche tanta quantità. E sfiora il gol di testa per centimetri. Bremer 6,5 Vince il duello con Immobile e Castellanos, non lasciandoli respirare con anticipi puliti e il solito apporto di sostanza fisica. Un gigante dell’area. Danilo 6,5 Il capitano torna quello vero e gestisce prima Felipe Anderson e poi Isaksen che si avvicendano nella sua zona, proponendosi anche in costruzione. Esperienza e solidità ritrovat

La Juventus batte la Lazio per 2-0 nella semifinale di Coppa ItaliaLa Juventus vince 2-0 contro la Lazio nella semifinale di Coppa Italia grazie alle reti di Chiesa e Vlahovic. La vittoria dà un po' di respiro ai bianconeri che sono in crisi in campionato. La Juventus si avvicina alla qualificazione per la finale.

Igor Tudor analizza la sconfitta della Lazio contro la Juventus in coppa ItaliaLe parole dell’allenatore biancoceleste dopo la sconfitta della Lazio contro la Juventus in coppa Italia

Coppa Italia, Juventus-Lazio 2-0: Casale disastroso e dannoso, Isaksen impalpabileI biancocelesti perdono l'andata della semifinale di Coppa Italia per via dei gol di Chiesa e Vlahovic. Per approdare in finale la squadra di...

Juventus-Lazio 2-0: Chiesa-Vlahovic, Allegri ipoteca la finale di Coppa ItaliaDue fiammate nella ripresa, una difesa tornata insuperabile, l'ingresso di Yildiz nel finale che fa sognare: è festa bianconera allo Stadium, il 23 aprile all'Olimpico il ritorno

Riscatto Juventus in Coppa Italia, 2-0 alla LazioSconfitti in campionato allo scadere tre giorni fa, i bianconeri si aggiudicano l'andata della semifinale grazie ai gol di Chiesa e Vlahovic. Poco lucidi gli ospiti che prendono una traversa con Luis Alberto. Il ritorno a Roma il 23 aprile

La Juventus batte la Lazio e si avvicina alla finale di coppa ItaliaLa Juventus vince contro la Lazio nella semifinale di andata di coppa Italia grazie ai gol dei calciatori più attesi, Chiesa e Vlahovic. La prestazione dei bianconeri fin dalle prime battute di gioco è stata buona. L'arbitro assegna un calcio di rigore alla Juventus, ma lo revoca successivamente a causa di una posizione di fuorigioco. Durante la partita, si registra l'infortunio di Zaccagni e una traversa di Luis Alberto. La sostituzione di Patric con Casale si rivela sfortunata per la Lazio.

