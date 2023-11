Juventus, presto la firma di Locatelli fino al 2028: ingaggio maggiorato per il centrocampista

Locatelli non è l'unico calciatore che sta trattando il rinnovo del contratto con la Juventus: già ufficializzato il nuovo accordo con Gatti, presto sarà il turno di Fagioli e Locatelli, ma ci sono discussioni in corso anche con gli entourage di Bremer, Szczesny, Rugani, Vlahovic, Chiesa e Soulé, esterno d'attacco attualmente in prestito al Frosinone.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SKYSPORT: Juventus-Locatelli, rinnovo fino al 2028 ai dettagliAccordo fino al 2028 ai dettagli

Fonte: SkySport | Leggi di più ⮕

GOALITALIA: La Juventus rinnova il contratto di Fagioli: c'è l'accordo fino al 2028Il centrocampista bianconero, squalificato per il caso scommesse fino alla parte finale di stagione, vicino al prolungamento.

Fonte: GoalItalia | Leggi di più ⮕

EUROSPORT_IT: Juventus, c'è l'accordo per il rinnovo di Nicolò Fagioli fino al 2028SERIE A - Il centrocampista italiano, secondo l'esperto di Sky Sport Gianluca Di Marzio, nei prossimi giorni rinnoverà il proprio contratto.

Fonte: Eurosport_IT | Leggi di più ⮕

SKYSPORT: Juventus, accordo con Fagioli per il rinnovo di contratto fino al 2028Il centrocampista firmerà un contratto fino al 2028

Fonte: SkySport | Leggi di più ⮕

CORRIERE: Fagioli, la Juventus gli prolunga il contratto fino al 2028 nonostante la squalifica per le scommesseProlungamento in arrivo fino al 2028: la Juventus conferma tutto il sostegno al centrocampista squalificato per sette mesi per il Calcioscommesse

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Juventus, Fagioli rinnova con la Vecchia Signora: accordo fino al giugno 2028Nonostante i gravi problemi personali che lo hanno portato alla ribalta della cronaca più che del rettangolo verde, Nicolò Fagioli continuerà la sua avventura alla Juventus. Il centrocampista, stan

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕