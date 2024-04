Juventus-Lazio: annullato un rigore per fuorigioco di Cambiaso

Juventus-Lazio è cominciata con un brivido per i biancocelesti che hanno visto l'arbitro Massa assegnare un rigore ai torinesi. All'11' Cambiaso scatta bene sulla fascia e poi crossa sul secondo palo dove Vlahovic trova la sponda. Patric poi devia la palla di testa a Vecino che però per calciare colpisce in pieno l'esterno bianconero. Il direttore di gara non ci pensa due volte, ma poi viene fermato dal Var per un possibile fuorigioco proprio dell'ex Genoa.

Dopo essere andato al On field Review, Massa ha deciso di annullare tutto a causa proprio della posizione irregolare di Cambiaso. Juventus-Lazio: la partita Cosa è successo e cosa dice il regolamento Ci sono voluti tre minuti per decretare che la posizione dell'esterno non fosse regolar

