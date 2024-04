Juventus: la necessità di tornare a dominare le partite

Se la Juventus dovesse vincere la Coppa Italia e arrivare in Champions League sarebbe importante ma ciò per la società bianconera è il minimo. La Juve deve tornare a dominare le partite, deve tornare a convincere. Per me la Juve come rosa non è così forte per poter imporre un ritmo alla partita, ha una rosa per poter ambire alla Champions ma non di più. Per me i portieri italiani sono i migliori, mi piacerebbe Carnesecchi come prossimo portiere della Juve.

Lui ha qualità veramente importanti, lo seguo da tempo. Deve crescere in personalità ma è un portiere veramente forte. Altri acquisti? Felipe Anderson sarebbe un ottimo acquisto, anche Ferguson del Bologna. Saper scegliere i calciatori giusti, funzionali all’allenatore, è fondamentale. Basti pensare a Sartori che ha fatto benissimo all’Atalanta e ora si sta confermando al Bologna. Inter, Sommer: 'Nulla è ancora deciso

