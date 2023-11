Juventus, infortunio Weah: come sta, l'esito degli esami

Infortunio per Timothy Weah.

L'esterno della Juventus,"in seguito al problema muscolare riportato durante la gara con l’Hellas Verona di sabato sera, è stato sottoposto nella tarda mattinata di oggi ad esami strumentali presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del semitendinoso della coscia destra". Lo ha reso noto la società."Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica".

