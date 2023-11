Juventus, infortunio per Weah: rientra con l'Inter dopo la sosta a novembre

Uscito all'intervallo contro il Verona per un problema muscolare, il centrocampista bianconero è stato sottoposto in mattinata agli esami strumentali: Weah ha rimediato una lesione di basso grado del semitendinoso della coscia destra. Possibile rientro dopo la sosta per Juventus-Inter di domenica 26 novembre. Uscito all'intervallo contro il Verona per un problema muscolare, il centrocampista statunitense è stato sottoposto nella mattinata di lunedì agli esami strumentali:.

Allegri dovrà fare a meno del giocatore fino alla sosta di novembre:, in programma domenica 26 novembre alle 20.45 all'Allianz Stadium.

