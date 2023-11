Juventus, i processi sportivi in Italia e in Europa costano 115 milioni (ma Cr7 vuole i vecchi stipendi)

Nel solo trimestre compreso fra luglio e settembre , infatti, il club ha riportato una perdita di 75 milioni a fronte di ricavi dimezzati a 89,4 milioni (-46%) e costi in aumento a 124 milioni (+4,2%). La perdita si somma al rosso di 123,7 milioni registrato nell’esercizio 2022/2023 e al risultato negativo atteso nel prossimo bilancio annuale 23/24 a causa principalmente delle già menzionate sanzioni Uefa.Da qui la decisione del cda di proporre un aumento di capitale da 200 milioni all’assemblea degli azionisti che si terrà 23 novembre.

