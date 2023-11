Juventus, Fagioli rinnova la prossima settimana: contratto a salire

La linea è semplice e netta: si deve mettere da parte il caso legato alle scommesse, si deve mettere al centro Fagioli di un progetto a lunga gittata, per rendere il centrocampista classe 2001 parte della Juve del futuro.

Il percorso per cancellare la piaga della ludopatia, secondo quanto viene fuori da ambienti vicini al calciatore, che esser rafforzato dalla fiducia dimostrata dalla società in queste ore.Questo il motivo per il quale, con gli agenti del calciatore, si sta lavorando per sistemare i dettagli di una firma che avverrà la prossima settimana.

si tratterà di un contratto a salita: si partirà da una determinata cifra per, poi, esser adeguato fino alla cifra finale della stagione 2027-28. Inoltre, si sta ancora lavorando sui diversi e variegati bonus che saranno presenti nel contratto che sarà firmato la prossima settimana. In particolare,

quelli legati alla partecipazione di Fagioli e della Juventus alla Champions, al numero di presenze una volta che sarà scontata la squalifica ed altri step che saranno cesellati in queste ore . Da qui al weekend ci saranno gli ultimi contatti tra le parti, prima della firma che sancirà la lunga unione tra Fagioli e la Juventus.

