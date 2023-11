Juventus, Danilo non ha dubbi: 'Neymar è l'attaccante che ho sofferto di più in carriera'

Sono due ottimi club"Inter, via alla trattativa per il rinnovo di Lautaro: l'agente atteso a MilanoAusilio punge ancora Lukaku:"Con lui mancate educazione e rispetto".

GOALITALIA: Danilo, il rientro dall'infortunio slitta: salta Fiorentina-JuventusDifficilmente il capitano bianconero recupererà per la sfida con i viola, da valutare per il Cagliari.

TUTTOMERCATOWEB: Juventus, Danilo ancora a parte: sempre più difficile il suo recupero per la FiorentinaDopo due giorni di riposo in seguito alla sofferta vittoria contro l'Hellas Verona, la Juventus di Massimiliano Allegri è tornata ad allenarsi alla Continassa nella mattinata di oggi con uno sguardo

EUROSPORT_IT: Juventus, Danilo non recupera: ancora out domenica contro la FiorentinaCALCIO, SERIE A - Danilo non ha ancora smaltito i problemi muscolari alla coscia sinistra e non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la partita in pr

TUTTOMERCATOWEB: Danilo rallenta il recupero, ma la Juventus non perde Gatti: niente squalifica per il difensoreDopo due giorni di riposo in seguito alla sofferta vittoria contro l'Hellas Verona, la Juventus di Massimiliano Allegri è tornata ad allenarsi alla Continassa nella giornata di ieri con uno sguardo g

EUROSPORT_IT: Danilo Iervolino (presidente Salernitana) indagato per corruzione in un'inchiesta della Guardia di Finanza a NapoliSERIE A - Il numero uno del club campano, risulta essere una delle sette persone indagate, per presunte corruzioni commesse nel 2019

CMDOTCOM: Juve, UFFICIALE: perdita di trimestre di 75,1 milioni, aumento di capitale di 80Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale diramato dalla Juventus: Con riferimento all&39;Assemblea degli Azionisti di Juventus Football Club S.p.A. ("Juventus" o la "Società")

