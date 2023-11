Juventus, Danilo accelera il proprio rientro: l'obiettivo del capitano è rientrare con la Fiorentina

era sugli spalti dello Stadium per seguire dal vivo i suoi nel soffertissimo successo contro il Verona. Il difensore però, scrive la, sta bruciando le tappe per quel che riguarda la guarigione dal problema muscolare alla coscia sinistra accusato in Nazionale ed il rientro in campo appare dietro l'angolo.

Per il quotidiano durante questa settimana il brasiliano potrebbe tornare ad allenarsi col gruppo di Massimiliano Allegri alla Continassa e l'obiettivo è quello di averlo a disposizione già per la prossima sfida di campionato, domenica 5 novembre alle 20.45 in casa della Fiorentina.Juventus, Allegri perde Danilo.

Archiviato il Verona, la Juventus ritrova anche l'esperienza di Danilo: al Franchi ci saràArchiviato il Verona e il rischio di rovinare la vittoria pensante di San Siro, la Juventus stasera scoprirà con quale status si presenterà domenica prossima a Firenze. Se la posizione dipenderà da Leggi di più ⮕

Giornata mondiale della psoriasi 2023, i passi avanti nella ricerca e le novità nella curaI titoli di Sky TG24 del 29 ottobre 2023 - edizione h8 Leggi di più ⮕

Coppa del Mondo di sci: Lara Gut vince e Brignone seconda nello slalom gigante femminile a SoeldenNella prima gara di Coppa del Mondo 2023 quinta Bassino, 16ª Goggia (spaventata nella prima manche) Leggi di più ⮕

Stasera Juve-Verona, i convocati di Allegri: out gli infortunati Danilo, Alex Sandro e De SciglioDopo il successo di San Siro sul Milan, la Juventus torna a casa. I bianconeri, alle ore 20:45, ospiteranno l'Hellas Verona all'Allianz Stadium. Mister Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei gi Leggi di più ⮕

Domani Fiorentina-Lazio, i convocati di Italiano: duplice recupero in difesa per i violaDomani sera (fischio d'inizio ore 20:45) la Fiorentina è impegnata sul campo della Lazio per la partita che chiuderà a tutti gli effetti la 10^ giornata di Serie A. Mister Italiano ha diramato la li Leggi di più ⮕

La nota stampa di Renzi: 'Non ho mai parlato con nessuno dell'acquisizione della Fiorentina'Dopo le anticipazioni del Corriere dello Sport riguardo all'inchiesta di Report che andrà in onda stasera su Rai 3, il senatore ed ex sindaco di Firenze Matteo Renzi ha diffuso una nota stampa sulla Leggi di più ⮕