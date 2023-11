Juventus attivissima sui rinnovi, il prossimo sarà Locatelli. Intanto si complica Samardzic a gennaio

De Laurentiis: sconfitta del calcio italianoLukaku, Fabregas, Balotelli, Thuram, Lautaro.... Ausilio ha raccontato 25 anni di InterL'annuncio di Balzaretti:"Non ci sono dubbi, Samardzic all'Udinese almeno fino a giugno"Ag.Lautaro:"L'Inter vuole rinnovargli il contratto e lui vuole rinnovare. Non ci saranno problemi"Di Gennaro sulla Lazio:"Immobile? Deve preoccuparsi solo di stare bene fisicamente"TOP NEWS ore 24 - Il Cagliari elimina l'Udinese.

CALCIOMERCATOIT: La Juventus spinge per Samardzic, ma occhio ad un’altra bigCalciomercato e altro

SKYSPORT: Juventus-Locatelli, rinnovo fino al 2028 ai dettagliAccordo fino al 2028 ai dettagli

TUTTOMERCATOWEB: Juventus, presto la firma di Locatelli fino al 2028: ingaggio maggiorato per il centrocampistaManuel Locatelli e l'aumento dell'attuale ingaggio dopo la firma sul nuovo accordo. Lo scrive 'Sportmediaset.it': attualmente legato alla Juventus da un contratto fino al 2026 da tre milioni di euro n

GOALITALIA: Gatti, Locatelli, Cambiaso: i gregari della Juventus si scoprono decisiviLa Juventus è imbattuta da un mese grazie ai guizzi vincenti dei suoi uomini più inaspettati. In attesa che Chiesa e Vlahovic ritrovino se stessi.

EUROSPORT_IT: Juventus, niente Samardzic a gennaio. Locatelli vicinissimo al rinnovo fino al 2028 con aumentoCALCIOMERCATO - Continuano le manovre in casa Juventus, soprattutto per quanto riguarda i rinnovi. Dopo Fagioli e Gatti, dovrebbe arrivare presto l'ufficialità

CMDOTCOM: Marchegiani su Locatelli: ‘Sta crescendo molto. Ora sta diventando un regista’Luca Marchegiani analizza a Sky Sport la crescita di Manuel Locatelli: La Juventus sta crescendo secondo me nei giocatori come Locatelli che ho sempre visto come un ottimo centrocampista ma un mediano,

