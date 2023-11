Juve-Verona non è ancora finita: prova TV e squalifica

Juve-Verona non è ancora finita. Tanti gli episodi arbitrali discussi e possibile prova TV: un protagonista del match a rischio squalifica

È tornato il sereno alla Continassa dopo un altro complicato avvio di stagione, dagli alti e bassi in campo ai casiall’ultimo secondo ha portato i bianconeri al secondo posto, a solo due lunghezze dall’Inter capolista. Tante le polemiche e gli episodi dubbi di“Il fuorigioco lo stanno rivedendo, ma non è una decisione dei responsabili degli arbitri italiani, ma è mondiale.

L'episodio riguarda la simulazione del capitano del Verona dopo il secondo gol annullato a Kean. Ma non solo. Rischia anche

