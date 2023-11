Juve-Samardzic, decisione per gennaio: l’annuncio del club

Dichiarazioni importanti quelle di Federico Balzaretti in merito all’immediato futuro di Lazar Samardzic, legato all’Udinese da unLa scorsa estate il giocatore di origini tedesche era stato a un passo dal trasferimento all’Inter, salvo poi restare all’Udinese a causa del mancato accordo tra il club nerazzurro e l’entourage del giocatore.intenzioni della società friulana

, potrebbe approdare all’ombra della Mole solo la prossima estate, dunque al termine della corrente stagione. Resta da capire se l’Udinese riuscirà effettivamente a trattenere Samardzic a gennaio e come – eventualmente – si comporterà la Juventus che in tal caso dovrà virare suIl sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di MRShare Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TUTTOMERCATOWEB: Tuttosport: 'Juve, ora Samardzic ha fretta: da Allegri a gennaio senza aspettare l'estate''Juve, ora Samardzic ha fretta: da Allegri a gennaio senza aspettare l'estate' scrive Tuttosport oggi in edicola. Lazar Samardzic, centrocampista dell'Udinese, è un obiettivo della Vecchia Signora. I

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOSPORT: Mercato Juve, Samardzic ha fretta: gli amici Vlahovic e Yildiz lo aspettanoIl centrocampista serbo spinge per anticipare la cessione senza aspettare l’estate. L’Udinese non chiude la porta a patto di poter gestire l’operazione

Fonte: tuttosport | Leggi di più ⮕

CMDOTCOM: Juve, avanti tutta per Samardzic: il like e lo juventino che andrà a UdineIl corteggiamento della Juventus nei confronti di Lazar Samardzic procede, a passi lenti e circospetti, ma in modo continuo e inesorabile. Persi Paul Pogba e Nicolò Fagioli, rispettivamente per

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: L'annuncio di Balzaretti: 'Non ci sono dubbi, Samardzic all'Udinese almeno fino a giugno''Quella di stasera è una gara importante, ci teniamo tanto. Siamo curiosi di vedere tanti ragazzi che fin qui hanno trovato poco spazio: se lo meritano, si allenano bene'. Parole e pensieri di Federi

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

CALCIOMERCATOIT: La Juventus spinge per Samardzic, ma occhio ad un’altra bigCalciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più ⮕

TUTTOSPORT: Kvara e Soulé ti puntano sempre, Samardzic ti salta: parlano i numeriTanti gioielli della Serie A, tre italiani e tante sorprese nella lista dei migliori giovani dribblatori d'Europa

Fonte: tuttosport | Leggi di più ⮕