Juve, quinto clean sheet consecutivo: saracinesca Szczesny guarda al rinnovo

Il sito Calciomercato.

it è il prodotto di punta di MRShare Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Pagelle Juve: Szczesny sbadiglia, Cambiaso provvidenziale, Kean contro tuttiVoti e giudizi della squadra di Allegri dopo l’1-0 al Verona: Vlahovic non pervenuto, Miretti peperino nel finale Leggi di più ⮕

Juve-Verona, le formazioni ufficiali: gioca Rugani, la scelta su VlahovicDi seguito i 22 titolari di Juve-Verona, anticipo del sabato sera della decima giornata di Serie A: JUVE: Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. Leggi di più ⮕

Allegri mister clean sheet: porta Juve inviolata da oltre un meseCinque clean sheets di fila per la Juve, seconda nella speciale classifica nei 5 campionati top europei dal ritorno di Allegri solo dietro al Barça. Leggi di più ⮕

Inter-Roma e l’attesa per Lukaku: “Siete sicuri che giocherà?”Calciomercato e altro Leggi di più ⮕

Milan, ultimatum a Pioli: altrimenti sarà addioCalciomercato e altro Leggi di più ⮕

Paura per Luis Diaz, rapiti i genitori: liberata la madreCalciomercato e altro Leggi di più ⮕