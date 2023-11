Ha parlato a Sportweek a margine dell'intervista concessa dalla madre Veronique sul suo futuro. E il rapporto fra i due è più solido che mai. – "In genere, se non ho richieste specifiche che magari discutiamo insieme a monte, mi affido al suo modo di negoziare, conoscendone la personalità e il carattere". "Non trovo nulla di male nel fatto che un genitore sia presente e penso sia rassicurante per un club sapere che un suo giocatore non sia in balia di sconosciuti o agenti con altre priorità

. Se avessi figli, anch’io andrei a vederne gli allenamenti". "Lei è sempre stata all’altezza, nonostante all’inizio non conoscesse nulla di questo mondo. Ha saputo adattarsi e difendere al meglio i miei interessi, circondandosi di persone capaci. Finora la mia carriera è andata piuttosto bene. Se non fossi stato soddisfatto di lei, avrei preso qualcun altro"

TUTTOMERCATOWEB: Galliani: 'Per la promozione del Monza ho pianto più che per i trionfi Champions del Milan'L'ad del Monza Adriano Galliani ha parlato all’evento presso il palazzo della regione Lombardia SPORT MOVIES & TV. Queste le parole del dirigente brianzolo raccolte da TMW: 'Il Monza è la mia vita,

CMDOTCOM: L'ex attaccante brasiliano posa con la maglia dell'InterL'ex attaccante brasiliano ha posato con la nuova maglia dell'Inter e ha scritto: 'Inter, Inzaghi: 'Thuram si è inserito al meglio. Atalanta squadra che concede pochissimo'Juve, la mamma di Rabiot: 'Galliani lo voleva al Milan, siamo in ottimi rapporti col Manchester United'Prime pagine 4 novembre: Kalvin Phillips per la Juve, Inter su ColpaniInter, Bastoni riscrive il libro dei record della Serie A e indica la via a ScalviniMotta sfata il tabù Sarri e supera la Lazio: decide Ferguson, il Bologna è sesto!

TUTTOMERCATOWEB: Inter, Juve, Milan e Napoli per lo scudetto: chi si muoverà di più sul mercato?Meno di due mesi all'inizio del mercato invernale: a gennaio riaprirà la sessione trasferimenti e per le squadre di Serie A sarà il momento di correre ai ripari. Anche per le big che corrono per lo

TUTTOSPORT: Kelly-Juve, che sfida con il Milan: per Giuntoli è uno dei profili idealiNon soltanto i rossoneri sul centrale del Bournemouth. I bianconeri puntano l’inglese per giugno a parametro zero. E lui ha da poco cambiato procuratore

TUTTOMERCATOWEB: Tuttosport: 'La Juve insidia il Milan: in difesa vuole Kelly, centrale del Bournemouth''La Juve insidia il Milan: in difesa vuole Kelly, centrale del Bournemouth' scrive oggi Tuttosport. C'è anche la Juventus nella corsa a Lloyd Kelly, difensore classe '98 del Bournemouth che piace al

AGENZIA_ANSA: Serie A: trappole per Inter e Juve, chance Milan per il riscattoAtalanta e Fiorentina ospitano le big, e Pioli non può sbagliare (ANSA)

