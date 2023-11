Juve-Inter, verso un derby d'Italia da scudetto: il cammino e la variabile Champions

. Il duello più acceso del calcio italiano, il derby d'Italia, si ripropone quest'anno anche in chiave scudetto, dopo tre stagioni che hanno visto i bianconeri in posizione più defilata, e dopo nove anni in cui erano stati i nerazzurri a vivere nelle retrovie, mentre la Juve dominava.

Nella Serie A 2023-24, dopo dieci giornate, la classifica recita: Inter 25 punti, Juventus 23, Milan 22. Con i rossoneri in un momento di difficoltà, e già sconfitti in campionato sia dall'Inter (5-1) che dalla Juve (1-0 a San Siro), la suggestione del momento è quella di una sfida per il titolo fra i due eterni rivali del nostro calcio.

Il Milan, così come altre squadre, ha ovviamente ancora tutto il tempo per dire la sua, ma in questo momento la classifica del campionato privilegia Inter e Juve, con la squadra di Simone Inzaghi in una posizione di forza rispetto a quella di Massimiliano Allegri, sia per i 2 punti in più che per il fatto di avere il miglior attacco (25 gol fatti), la miglior difesa (5 gol subiti) e la miglior differenza reti (+20) di tutto il torneo. headtopics.com

L'Inter si presenta in questo momento quindi come la favorita numero uno per lo scudetto, con la Juve come sfidante principale. Probabilmente lo scontro diretto previsto a fine novembre ci dirà qualcosa in più, sulla forza delle due squadre e sulle rispettive chances di vincere il titolo.

Vediamo attraverso quali tappe Juve e Inter arriveranno al Derby d'Italia di fine novembre. Per i bianconeri c'è solo il campionato, per i nerazzurri c'è anche la variabile Champions...

