Juve, il riscatto in Coppa Italia. Lazio ko con Chiesa e Vlahovic

Un lampo di Chiesa, quindi un gran gol di Vlahovic: la Vecchia Signora si prende con forza il primo round della semifinale con la Lazio ko con Chiesa e Vlahovic. Milan già alla ricerca di un centrocampista difensivo: Y.

Fofana primo attenzionato. Juventus-Lazio 2-0, le pagelle: Chiesa e Vlahovic, rieccoli! Tudor, difesa da registrare. La Juve ritrova il successo e i suoi attaccanti. Finale di Coppa Italia a un passo. Allegri: 'Momento negativo? Soprattutto colpa mia'

