Juve, il piano per Soulé: l'apertura del Frosinone e la scelta di Allegri

il classe 2003 sta vivendo la prima 'vera' stagione da titolare. Frosinone è la piazza ideale dove crescere e giocare senza pressioni, da inizio campionato ha totalizzato cinque gol - quattro nelle ultime tre partite - e un assist in otto gare

. Niente male per il ragazzo arrivato in gialloblù in prestito secco dalla Juve e rimasto in orbita bianconera per il futuro. - Non è escluso che la Juventus - a caccia di un esterno offensivo - possa anticipare il rientro di Soulé a gennaio. La volontà del Frosinone è quella di tenerlo fine a fine stagione cone da accordi, ma se dovesse esserci un'esigenza particolare da parte della Juve i gialloblù sono pronti a sedersi a trattare. .

Davanti a lui c'è solo Jude Bellingham (10 in 10 partite col Real Madrid), ma lì siamo su un altro pianeta. Matias è al centro di un mercato tra... nazionali: è testa a testa Italia-Argentina per averlo

; Spalletti lo sta seguendo da inizio stagione e qualche settimana fa è stato anche al centro sportivo del Frosinone, il ct della Selección Scaloni l'ha inserito tra i pre-convocati per la gara con l'Uruguay (17 novembre) insieme al laziale Castellanos. Inter, ag. Lautaro: 'Rinnovo? Nessun problema. Tutte le parti vogliono prolungare il contratto'

