Juve, Fiorentina pazza di Arthur! Barone apre al riscatto, 'Ne parleremo'

Joe Barone è stato intercettato da alcuni giornalisti a Milano all'uscita dall'Assemblea di Lega. Il dg della Fiorentina ha dichiarato: ' Quella di ieri contro il Cukaricki è stata una bella vittoria con una buona partita, ora siamo concentrati sulla gara contro la Lazio . E poi siamo contenti per il lavoro fatto nel settore giovanile, c'è tanta soddisfazione per i nostri giovani che stanno giocando in prima squadra '.

Sull'infortunio di Dodò e su un possibile intervento in ottica mercato, Barone ha dichiarato: ' Siamo soddisfatti, abbiamo un giovane come Kayode cresciuto nel vivaio della Fiorentina , poi ieri ha giocato Pierozzi che è tornato dal suo infortunio. Non interverremo in quel reparto. Poi vedremo qualche altra posizione se ci sarà bisogno, ma siamo soddisfatti del rendimento della squadra '.

Italia Notizie

Leggi di più:

tuttosport »

Barone: 'Soddisfatti di Arthur. Conferma alla Fiorentina? Vedremo a fine stagione con la Juve''Quella di ieri contro il Cukaricki è stata una bella vittoria con una buona partita, ora siamo concentrati sulla gara contro la Lazio. E poi siamo contenti per il lavoro fatto nel settore giovanile, Leggi di più ⮕

Fiorentina, parla l'ex Dabo: 'A Firenze non puoi perdere con la Juve'L&39;ex calciatore della Fiorentina Bryan Dabo oggi al Sepahan ha parlato in un&39;intervista a firenzeviola.it: "Italiano ha fatto grandi cose, la Fiorentina ha un&39;identità di gioco Leggi di più ⮕

A 10 giorni da Fiorentina-Juve, la Curva Fiesole canta 'bianconero pezzo di m***a'La Curva Fiesole è già in clima Juventus. La Fiorentina tornerà a giocare nel weekend in Serie A dopo il brusco stop contro l'Empoli e lo farà affrontando la Lazio di Maurizio Sarri, reduce dalla Leggi di più ⮕

Calciomercato Juve: la verità sul ritorno di Arthur a gennaioLe squalifiche di Fagioli e Pogba hanno creato uno stato di emergenza nel centrocampo della Juventus. Nelle ultime ore è circolata l’indiscrezione di un possibile rientro alla base del brasiliano Leggi di più ⮕

Arthur e la Juve tra gennaio e giugno: l’annuncio definitivoCalciomercato e altro Leggi di più ⮕

Calciopoli è finita: l'ultima picconata della nuova Juve alla vecchia JuveLeggi il commento alla mossa dei bianconeri, che hanno ritirato il ricorso al Consiglio di Stato per un risarcimento da 443 milioni Leggi di più ⮕