'Juve, De Paul ti cambia la squadra. Allegri ora ha la chiave'

TORINO - Valon Behrami, tante squadre in pochi punti: innanzitutto, si aspettava un avvio di campionato del genere in vetta? «Mi aspettavo le big vicine, sì, forse non che l’Inter perdesse punti come li ha persi contro Sassuolo e Bologna. I nerazzurri hanno rotazioni con cambi di alta qualità, pensavo non patissero simili cali di tensione».

Chiesa, rinnovo con la Juve: le cifre e il piano I discorsi su Allegri si portano dietro la dicotomia tra gioco e risultato: da che parte sta? «Il tecnico ha provato a cambiare impostazione, ma la squadra subiva troppo: non parlo per forza di gol, ma di dinamiche di gioco. Allegri ha individuato la chiave migliore e la sta utilizzando: capire chi si ha a disposizione e valorizzarne le doti è un segno di grande intelligenza.

