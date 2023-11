Juve, avanti tutta per Samardzic: il like e lo juventino che andrà a Udine

si era visto nel 2022-23, sempre con la maglia dell'Udinese: 10 presenze e 2 gol quest'anno; 39 presenze, 5 gol e 4 assist nella scorsa stagione.

Un fattore importante sarà quindi la classifica di friulani, oltre al nome di un eventuale sostituito di SamardicE chissà che non arrivi proprio dalla JuveCessione Milan a RedBird, è scontro totale per Elliott: Blue Skye viola gli accordi, la Corte minaccia sanzioniRecupero, Coppa d'Africa, contratto: Osimhen torna a Napoli dopo una settimana in NigeriaMilan, Pulisic e Loftus-Cheek a parte: le ultime su Kjaer e ChukwuezeAccedi ora alla tua casella di posta e clicca sul link...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILMESSAGGEROIT: Autoarticolato esce di strada, l'intervento dei Vigili del Fuoco(Agenzia Vista) Udine, 30 ottobre 2023 I Vigili del fuoco di Udine sono intervenuti, nel...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Tuttosport: 'Juve, ora Samardzic ha fretta: da Allegri a gennaio senza aspettare l'estate''Juve, ora Samardzic ha fretta: da Allegri a gennaio senza aspettare l'estate' scrive Tuttosport oggi in edicola. Lazar Samardzic, centrocampista dell'Udinese, è un obiettivo della Vecchia Signora. I

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOSPORT: Mercato Juve, Samardzic ha fretta: gli amici Vlahovic e Yildiz lo aspettanoIl centrocampista serbo spinge per anticipare la cessione senza aspettare l’estate. L’Udinese non chiude la porta a patto di poter gestire l’operazione

Fonte: tuttosport | Leggi di più ⮕

CALCIOMERCATOIT: La Juventus spinge per Samardzic, ma occhio ad un’altra bigCalciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più ⮕

TUTTOSPORT: Kvara e Soulé ti puntano sempre, Samardzic ti salta: parlano i numeriTanti gioielli della Serie A, tre italiani e tante sorprese nella lista dei migliori giovani dribblatori d'Europa

Fonte: tuttosport | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Tuttosport in prima pagina apre sul mercato bianconero: 'Samardzic ha fretta''Samardzic ha fretta'. Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, soffermandosi sul forte interesse della Juventus per Lazar Samardzic. Il serbo in forza all'Udinese preme per essere cedut

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕