Juric: 'Io in discussione? Sono vaccinato, sulla società non posso dire nulla'

come di consueto alla vigilia di una partita, ha presentato così in conferenza stampa la partita di domani del suo: “Il Lecce è partito benissimo, è tosto, ha giocatori interessanti e strutturati, D’Aversa è un allenatore che ho sempre apprezzato tanto, giocare contro di lui è sempre stato un incubo perché prepara benissimo le partite”.deve ancora recuperare dai crampi che ha avuto nella scorsa partita, sarebbe un rischio farlo giocare dall’inizio.

Sulla difesa a quattro: “Dipende anche dagli avversari, contro l’Inter mi è piaciuta finché c’era Schuurs in campo”La prima volta che sono stato in discussione al Genoa l’ho vissuta male, ora sono vaccinato. Ho fatto delle scelte sbagliate io, dove dovevo valutare meglio certe situazioni.

Sulla società: “Non posso mettere neanche una virgola negativa riguardo al comportamento della società nei nostri confronti”. Sugli errori commessi: “Anche in questa grande difficoltà a livello di scelta, non è facile neanche fare allenamento e usiamo spesso i Primavera, la situazione è ribaltabile perché la classifica è corta. Quando vengono fatte situazioni negative è perché abbiamo sbagliato delle valutazioni, alcune io, altre tutte insieme, come per esempio le situazioni riguardanti gli infortuni di. headtopics.com

Sulla possibilità di giocare con due attaccanti: “Sì, la mia idea adesso è di giocare di più con due punte perché in un altro modo non è andata bene per la mancanza di un giocatore da una parte che lega il gioco e perché dall’altra parte non sono soddisfatto”.

