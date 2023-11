Julio Velasco diventa il nuovo commissario tecnico della Nazionale Femminile

«Sono emozionato per la grande responsabilità, sono molto contento di accettarla anche perché non vedo modo migliore di affrontare la vecchiaia che accettare certe sfide». Nonostante gli anni, che sono 71, e l’esperienza, il volto di Julio Velasco nel giorno della presentazione al Centro Federale Pavesi di Milano, tradisce sentimenti più che comprensibili.

D’altronde, diventare commissario tecnico della Nazionale Femminile non è roba per tutti e aggroviglia emozioni difficili da nascondere anche ad un highlander come l’argentino. Per Velasco che riceve il benvenuto dal presidente federale Giuseppe Manfredi («Da oggi si volta pagina, da oggi inizia un nuovo corso, bentornato Julio»), sono stati giorni intensi, intensissimi. E per nulla semplici. Ieri, il cittì ha presentato le sue dimissioni da tecnico della UYBA, per dedicarsi anima e corpo alla nazionale azzurr





