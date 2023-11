Joseph, il cercatore di gioielli da restituire a chi li ha persi: lieto fine per l’anello di Marie-Eve

Dalle nostre parti non è che ce ne siano tanti, e forse quei pochi li consideriamo in genere dei mezzi matti. Ma in America l’abitudine di andarsene per spiagge e prati con unnon è poi così strana: gente così ce n’è. E qualcuno, davvero, non lo fa per diventar ricco ma perJoseph Cook, già riconsegnato alla coppia canadese che lo aveva perduto su una spiaggia della Florida.

Ma lei, più fiduciosa, la vedeva diversamente: «E cosa abbiamo da rimetterci a tentare?». In effetti. E del resto non lo sapevano ancora, in quel momento, che il quarantenne Joseph Cook era appunto un. Così la coppia era ripartita e lui invece ha continuato a cercare. Finché un mese dopo lo ha trovato. Glielo aveva detto, ai due innamorati, die sugli altri suoi social. Dove ha pubblicato la foto dell’oggetto in questione e il luogo del ritrovamento.

Niente aereo: tutta in macchina dal Canada, per gustarsi il viaggio che neanche Frodo e la Compagnia di Aragorn. «Ma ve lo posso spedire!», aveva detto Joseph. «Col cavolo,», gli ha risposto Stephane. E così hanno fatto, come si vede nella foto qui sopra (Joseph è quello col cappellino bianco). Portandogli in regalo... un anello di ringraziamento. Comprato appposta per lui. headtopics.com