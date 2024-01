José Mourinho lascia la Roma: il rumore dei nemici

Diciamocelo: ci mancherà. E’ non la frase di circostanza, lo scontato epitaffio scritto sulla lapide posta sulla sua avventura romana, con qualche mese di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. Perché in fondo la banalità non ha mai fatto parte del meraviglioso mondo di José Mourinho, non fosse altro per la sua capacità di non lasciare indifferenti, per la sua caratteristica di catalizzare amore, certo, ma anche idiosincrasia fino al totale astio.

D’altronde, era il caro “rumore dei nemici”, qualcosa di più di un semplice brusio perché elevato quasi a colonna sonora al momento di caricare, da condottiero, la squadra per l’assalto all’avversario, alla vittoria, ai “tituli”. Al suo arrivo aveva parlato di non essere nella Capitale in vacanza, di immaginarsi fra tre anni a festeggiare, sulla base di un progetto sostenibile per vincere in futuro. Invece lo ha fatto subito, il primo anno: e poco importa se quella Conference League è comunemente bollata come la parente povera delle competizioni europe





Today_it » / 🏆 12. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Mourinho vuole rimanere alla RomaJosé Mourinho ha sorpreso tutti annunciando la sua intenzione di voler rimanere alla Roma anche in futuro. Il patron americano dovrà decidere i prossimi passi per la panchina.

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

Mourinho, Harry Potter e Luis Enrique: retroscena e ricordi tra Roma, Inter e RealL'allenatore giallorosso, dopo la batosta nel derby e prima del Milan, cita il mago. Non è la prima volta e in quella sala stampa non è stato l'unico: il racconto tra passato, presente e futuro

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

Roma, tifosi vip tra Mourinho e De Rossi: le reazioniLa rabbia di Ghini e lo sconcerto di Antonio Giuliani. Mentre Banfi rimpiange Mou e Gassmann aspetta Daniele

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Taiwan elegge William Lai Ching-te come presidente nonostante le minacce della CinaTaiwan ha eletto William Lai Ching-te come presidente nonostante le minacce della Cina. Il Partito Democratico Progressista perde la maggioranza in Parlamento. Le dichiarazioni di Joe Biden e del governo cinese evidenziano le difficoltà di allontanarsi dallo status quo.

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Una donna italiana rischia l'espulsione dal Regno Unito nonostante la carta di residenza permanenteUna donna italiana che vive nel Regno Unito da 14 anni potrebbe essere espulsa dal Paese nonostante abbia ottenuto la carta di residenza permanente dopo la Brexit. Le autorità hanno cambiato le regole senza informare i cittadini dell'UE, imponendo loro di presentare una nuova domanda. La donna ha scoperto che la sua carta non era più valida quando è stata respinta la richiesta di rinnovo della tessera europea di assicurazione malattia per sua figlia.

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Mourinho attacca Mauro: 'Non rispetta chi mangia nel piatto dove ha mangiato pure lui'L'allenatore della Roma replica a quanto aveva detto l'ex calciatore, ora commentatore a Mediaset, accusandolo di antisportività: 'Chi ha vissuto di calcio capisce e rispetta, lui non lo fa'

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »