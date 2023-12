Josè Mourinho e la difficoltà di esprimere opinioni

Chiederemo a Josè Mourinho, quando capiterà, se il nostro portoghese, utilizzato per sottolineare il sorpasso (pari punti, ma c'è la differenza reti) al Napoli, sia davvero corretto. Eh già, 'corretto' definizione che accostata all'avverbio 'politicamente' ha prodotto danni inenarrabili nella cultura, nei costumi e nella comunicazione di quelli che Chaplin definirebbe Tempi Moderni, rotolandosi dalle risate nell'osservare come siamo ridotti.

Lo diciamo nei bar, al chiuso degli uffici o nella comfort zone di casa nostra: non si può più dire nulla e il rischio è di essere linciati pubblicamente via social per aver detto quel nulla. Se dici che un vino non ti piace, si sollevano i viticoltori di tal zona gridando al complotto e alla discriminazione. Se affermi che tal cucina regionale non è per il tuo palato, ti ritrovi quella regione sull'uscio dei tuoi social pronta a dichiararti guerra. Ecco, in un contesto come questo Josè Mourinho si ritaglia ogni volta alla perfezion





cmdotcom » / 🏆 39. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Romamania: Mourinho ne ha per tutti, ma gioca sempre per non prenderleHa ragione Mou quando dice che a Milano la Roma è andata con mezza squadra e lo seguo sul fatto che magari per chi gioca le coppe al giovedì è più logico scendere in campo il

Fonte: cmdotcom - 🏆 39. / 51 Leggi di più »

José Mourinho, gli insulti di Cassano: 'Roma indegna, ha rotto il ca***'La lingua, Antonio Cassano , non riesce mai a tenerla ferma. E anche nell’ultima puntata della Bobo TV, il barese ha sparato a zero sul Napoli ...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

José Mourinho, tutti gli esoneri in carrieraIl portoghese Mourinho ha vinto tanto in carriera, ma gli ultimi anni non sono stati così favorevoli. Quali esoneri ne hanno macchiato il CV?

Fonte: calciomercatoit - 🏆 38. / 51 Leggi di più »

Sheriff-Roma, José Mourinho squalificato: le foto del suo arrivo in tribuna a Tiraspoldal nostro inviato Stefano Carina Non sarà in panchina, ma José Mourinho ha deciso di rimanere accanto alla squadra nonostante la squalifica comminata dalla Uefa per quanto accaduto...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Mourinho, chi è il tennista di cui José cerca il numero di telefonoIl tecnico giallorosso si è rivolto ai cronisti cechi, con una curiosa richiesta

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

José Mourinho furioso: "Quale domenica?", che succede con SmallingUn altro k.o, a San Siro contro l’Inter, e il mesto nono posto a quota 14 in classifica. Per la Roma non è un inizio di stagione esalta...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »