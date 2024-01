Jordan Henderson potrebbe rinforzare il centrocampo della Juve

In casa Juve il dossier è molto caldo: Jordan Henderson, classe '90 ex Liverpool e oggi all'Al-Ettifaq in Arabia Saudita potrebbe diventare il rinforzo del centrocampo bianconero. L’inglese infatti vuole lasciare la Saudi League dopo appena sei mesi e i suoi agenti lo stanno proponendo ai club più importanti d’Europa. L’ipotesi è quella del prestito secco (con opzione per la stagione successiva) a un ingaggio appena al di sotto dei due milioni.

I parametri economici reggono e ora sono in corso le valutazioni tecniche perché l’ex Liverpool non è la mezzala di inserimento che servirebbe ad Allegri ma ha un profilo più da mediano. Da valutare anche i tempi di inserimento e le condizioni. Insomma: il dossier è caldo e la situazione in evoluzione. Con altri club, a cominciare dall’Ajax, che ne seguono l’andamento. Juve sul mercato: si valutano le opportunità Il centrocampista inglese dell'Al Ettifaq non vuole più restare in Arabia Saudita e sta guardando alla possibilità di andarsene anche rinunciando a tantissimi sold





tuttosport » / 🏆 29. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Da Soulè a Yildiz, il metodo Allegri esalta i giovani della JuveL'abbraccio di Matias e Kaio Jorge nel giorno del lancio da titolare di Yildiz sono l'ultima immagine di Allegri sul tema della sua gestione dei giovani: dal punto di vista tecnico e umano

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Juve, i migliori per media voto: al 1° posto un capolavoro di AllegriDopo 17 giornate di campionato, prendendo come riferimento le pagelle di Tuttosport, ecco chi si è messo più in mostra tra i bianconeri

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »

La conferenza di Allegri dopo Juve-Roma: rivivi la direttaCorriere dello Sport

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

Hasa illumina, Guerra re Mida, Comenencia totale: le pagelle Juve Next GenI bianconeri vincono per 4-3 contro il Pescara e iniziano il 2024 con un pesante successo: i voti alla squadra di Brambilla

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »

Juve, è un mercato all'assalto: ecco cosa cambia per arrivare davanti all'InterCon l'ipotesi Arabia per Kostic, oltre all'arrivo di Djalò, Allegri confida nella definitiva esplosione di Yildiz e potrebbe ritrovare il pupillo Bernardeschi

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Juve, cosa cambia sul fronte Soulé: il Southampton apre le danze, si parte da 30 milioniIl Frosinone ha vissuto una notte magica, storica, indimenticabile. Per almeno una notte quindi, o almeno per una notte in più, anche Matias Soulé dovrà solo pensare a festeggiare.

Fonte: cmdotcom - 🏆 39. / 51 Leggi di più »