Jordan Henderson, l'ultima idea per la mediana della Juve

Trentatré anni, una bacheca piena di trofei vinti da capitano del Liverpool, un contratto faraonico in Arabia Saudita e tanta voglia di tornare nel calcio che conta, anche per essere certo che l’Inghilterra continui a considerarlo tra i centrocampisti da portare all’Europeo.

Jordan Henderson è l’ultima idea per la mediana della Juve: un’idea di esperienza e talento, una che potrebbe dare ad Allegri un centrocampista da inserire immediatamente nel suo gioco per far fare un salto di qualità all’intero reparto. Sì, perché anche se la parte migliore della sua carriera è alle spalle, Henderson sarebbe un rinforzo enorme per i bianconeri. Il tour dei murales che omaggiano la storia recente e meno dei Reds è una delle cose da fare se andate a Liverpool per motivi calcistici. Uno dei più apprezzati, a due passi da Anfield, è quello che raffigura Henderson sollevare l’ultimo grande trofeo internazionale vinto dai Reds, la Champions League 2019. Lo ha fatto da capitano, e questo offre la dimensione di quello che è stato Henderson nella storia recente del Liverpoo





Gazzetta_it » / 🏆 20. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Jordan Henderson potrebbe rinforzare il centrocampo della JuveJordan Henderson, centrocampista inglese ex Liverpool e attualmente all'Al-Ettifaq in Arabia Saudita, potrebbe diventare il rinforzo del centrocampo della Juventus. L'ipotesi è quella di un prestito secco con opzione per la stagione successiva. La situazione è in evoluzione e altri club, come l'Ajax, stanno seguendo l'andamento.

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »

La Juventus chiude i quarti di finale della Coppa Italia contro il FrosinoneLa Juventus scenderà in campo giovedì chiudendo il programma dei quarti di finale della Coppa Italia. I bianconeri ospiteranno (ore 21) il Frosinone per affrontare la vincente del derby tra Roma-Lazio in una serata che potrebbe diventare storica per l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri: infatti con un successo l'ex guida tecnica del Milan raggiungerebbe quota 265 vittorie in bianconero. Allegri che entra già nella storia della Juventus toccando le 400 panchine, solo Giovanni Trapattoni (596) e Marcello Lippi (405) davanti a lui. La conferenza di Allegri L'allenatore della Juventus Massimilano Allegri ha presentato la sfida ai ragazzi di Di Francesco oggi nella conferenza stampa alle ore 14:15 presso la sala conferenze dell'Allianz Stadium. La diretta è stata trasmessa su Juventus TV. Come di consueto è possibile rileggerla sul nostro sito

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »

Da Soulè a Yildiz, il metodo Allegri esalta i giovani della JuveL'abbraccio di Matias e Kaio Jorge nel giorno del lancio da titolare di Yildiz sono l'ultima immagine di Allegri sul tema della sua gestione dei giovani: dal punto di vista tecnico e umano

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Juve, i migliori per media voto: al 1° posto un capolavoro di AllegriDopo 17 giornate di campionato, prendendo come riferimento le pagelle di Tuttosport, ecco chi si è messo più in mostra tra i bianconeri

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »

Juve, cosa cambia sul fronte Soulé: il Southampton apre le danze, si parte da 30 milioniIl Frosinone ha vissuto una notte magica, storica, indimenticabile. Per almeno una notte quindi, o almeno per una notte in più, anche Matias Soulé dovrà solo pensare a festeggiare.

Fonte: cmdotcom - 🏆 39. / 51 Leggi di più »

Zirkzee intriga la Juve, sostituto ideale di Vlahovic: incastri e clausolaL’olandese è seguito da Giuntoli e Manna. Il Bologna lo pagò 8,5 al Bayern che avrà il 50% della plusvalenza. Il club bianconero è vigile

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »