Jordan Bardella: il nuovo volto dell'estrema destra francese

È il primo presidente del Rassemblement National a non avere il cognome Le Pen, fa comizi che somigliano più a feste che a incontri politici, ed è sostenuto dalle classi popolari e dai ceti medi.

Jordan Bardella è il presidente del partito di estrema destra francese Rassemblement National: è il primo a non avere il cognome Le Pen, cioè quello di Jean-Marie, il fondatore del Front National (che poi ha cambiato nome in Rassemblement National), e della figlia Marine, che ha guidato il partito per diversi anni dopo che se n’era andato il padre. Bardella sarà il capolista del suo partito alle elezioni europee del prossimo giugno e alcuni giornali internazionali loda tempo una «stella politica» in rapida ascesa: secondo i sondaggi potrebbe portare l’estrema destra francese alla più grande vittoria mai ottenuta finora a livello nazionale. Bardella è nato nel 1995 da una famiglia di origine italiana alla periferia di Parigi

