Johnny Weissmüller: il nuotatore e attore leggendario

La testa che svettava sulla superficie dell’acqua, la linea retta del corpo che la nuotata tracciava fendendo l’elemento su un righello invisibile; i piedi che svanivano e riemergevano come le pale di un mulino, con le caviglie ruotate di quel tanto che bastava per far convergere gli alluci di una certa gradazione.

Un’anatomia avveniristica in quanto poderosa e al tempo stesso leggera, che gli permise di mettere a punto il cosiddetto “crawl”, che poi è diventato il tipo di movimento adoperato da ogni nuotatore nello stile libero, con il busto soggetto a un continuo rollìo e gli arti inferiori in moto perpetuo. Nato e vissuto nel segno del quattro, Johnny Weissmüller, venuto alla luce il 2 giugno del 1904 e morto il 20 gennaio del 1984, attraversando l’equatore tra due differenti notorietà; vedendo accendersi su di lui prima le luci della ribalta sportiva, poi quelle di una planetaria celebrità cinematografic





Gazzetta_it » / 🏆 20. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

La storia del presepe nato 800 anni fa con San FrancescoNel 1223 San Francesco d’Assisi creava il primo presepe vivente nel paesino di Greccio, in provincia di Rieti. Al Museo dei Cappuccini di Milano una mostra racconta le rappresentazioni della natività

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »

Infine il Mes: tra Pd e 5 Stelle non funziona nullaUcraina, Nato, Israele, immigrazione: i due partiti hanno visioni costantemente opposte. È un mistero che il contismo, tattico e spregiudicato, sia diventato p…

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Barzagli, la Juve e il retroscena su Bonucci e Cardiff: 'Tornassi indietro...'L'ex difensore bianconero si è raccontato ai microfoni di Radio Serie A Tv: 'Buffon a volte vive sulla luna, ma quando è sulla terra è un leader nato. Chiellini è stato il riflessivo, quello che mediava'

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »

Il film di Wim Wenders in lizza per l'Oscar al miglior film internazionaleIl film di Wim Wenders, nato durante la pandemia e presentato in concorso al Festival di Cannes, arriva in sala il 4 gennaio. Una visione poetica sull'elogio della semplicità e della bellezza delle piccole cose quotidiane.

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Proposte di legge in parlamento: un percorso complesso e imprevedibileCapita spesso che si discuta in maniera accalorata, per qualche giorno, su proposte di legge roboanti. Tuttavia le proposte di legge in parlamento seguono un percorso molto lungo e complesso che può durare mesi o anni, e nel corso di questo percorso la proposta può essere modificata anche sensibilmente. Oppure, semplicemente, la discussione della proposta di legge può non iniziare affatto, cosa che succede spesso nei casi delle iniziative più clamorose e provocatorie.

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

Approvata la Legge di Bilancio con 200 voti favorevoliCon 200 sì, 112 no e tre astenuti è passata a Montecitorio la Legge di bilancio. Il testo era già stato approvato dal Senato e vale Secondo il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il via libero definitivo alla Legge di Bilancio è "un segnale positivo per una Manovra importante, che mette al centro le famiglie, il lavoro e le imprese. In linea con i principi che guidano la nostra azione e con il programma che gli italiani hanno votato. E ora avanti con determinazione, coraggio e responsabilità". La premier ha poi ringraziato i parlamentari di maggioranza di Senato e Camera "per il sostegno e la compattezza dimostrati". "L'ultima battaglia" alla Camera ha visto di fatto una Manovra blindata e che ha subito poche modifiche nel passaggio al Senato, l'unico che ha visto - come ormai accade da anni - un esame più approfondito

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »