Jennifer Lawrence, Luisa Ranieri e le altre star meglio vestite

Altro Venerdì, altro podio! Curiose di scoprire tutte i migliori look della settimana? La nostra attenzione negli ultimi sette giorni è stata quasi monopolizzata da un evento che, come ogni anno, porta in Italia celebrities da ogni parte del mondo. Stiamo parlando del Festival del Cinema di Roma, appuntamento fisso nella Capitale che animerà la città fino al 29 Ottobre.

Tra le star che hanno solcato il red carpet e che si è distinta per un'alta dose glamour è Luisa Ranieri. L'attrice è nel cast del film di Ozpetek"Nuovo Olimpo", presentato in anteprima nella serata del 22 Ottobre; per l'occasione ha indossato un abito lungo monospalla con maxi spacco con drappeggio sul fianco destro firmato Versace. A completare il look sandali color bronzo con cinturino sottile alla caviglia firmati Jimmy Choo.

Spostandoci a New York invece, ci sono molte mise che nell'ultima settimana ci hanno incuriosito. Elegantissima era Jennifer Lawrence al WWD -Women's Wear Daily Honors 2023. L'attrice, per partecipare alla serata, ha optato per un abito minimal nero dallo scollo particolare che scendeva delicatamente lasciando la spalla scoperta. Si tratta di un modello della collezione Primavera Estate 2024 di Dior, a cui l'attrice ha abbinato un paio di pumps dal colore nude. headtopics.com

Ma sono ancora molti i look che vogliamo mostrarvi questa settimana.

Italia Notizie

Leggi di più:

Grazia »

Jennifer Lawrence indossa il rossetto rosso perfettoSul red carpet dei WWD Honors, Jennifer Lawrence ha scelto come rossetto la tonalità 999 di Dior. Sfoggiando un'incredibile combo labbra-occhi Leggi di più ⮕

Cagliari, Ranieri: 'Adesso siamo Luvumbo-dipendenti, il Frosinone è in un momento d'oro'Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa a poche ore dalla sfida contro il Frosinone, in programma per domenica alle 12.30. Questi i passaggi principali della conferenza del Leggi di più ⮕

Fiorentina, Ranieri torna titolare: con l'Empoli in panchina a causa di uno spiacevole episodioLuca Ranieri, difensore della Fiorentina, tornerà titolare contro il Cukaricki dopo essere rimasto in panchina per 90 minuti contro l'Empoli. Come riportato dai colleghi di FirenzeViola.it però, non Leggi di più ⮕

Cagliari, rivoluzione Ranieri: nuovo modulo, cosa cambiaClaudio Ranieri sta pensando a una svolta per il suo Cagliari. La nuova idea dell’allenatore è un cambio di modulo con l’inserimento di un trequartista: secondo il Corriere dello Sport, Leggi di più ⮕

Unghie: Cherry Mocha Nails, la manicure autunnale da copiare a Jennifer LopezNon c'è fine, questo autunno, per le tendenze unghie e manicure: le idee più copiate rimangono quelle delle star, vere e proprie nails trend setter seguitissime sui social. Leggi di più ⮕

Fiorentina, Ranieri: 'Non c'è cosa migliore che giocare ogni tre giorni. Ti tiene concentrato'Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, ha parlato in zona mista dopo la vittoria dei viola contro il Cucaricki. Queste le sue parole: “Ci siamo preparati bene dopo la sconfitta contro l’Empol Leggi di più ⮕