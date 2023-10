Jenni Hermoso torna dopo lo scandalo e segna all’Italia: a Salerno vince 1-0 la Spagna

Jenni Hermoso è uscita fuori dal buio degli scandali per buttare giù il muro dell’Italia. Nella terza giornata della Nations League femminile, a Salerno, le azzurre di Andrea Soncin sono state battute 1-0 dalla Spagna, grazie al gol all’89’ proprio di Hermoso, nel giorno in cui la numero 10 tornava per la prima volta in nazionale dopo essere diventata conosciuta nel mondo per il “Caso Rubiales”.

La partita La Spagna ha fatto valere la propria superiorità dall’inizio alla fine. Il primo tempo è finito 0-0, ma già al 6' Aitana Bonmatí impegnava Giuliani in una parata eccezionale su tiro da distanza ravvicinata, e non sarebbe stata l'unica occasione. Nei minuti successivi l'Italia ha faticato a spingersi nella trequarti avversaria, pur costringendo Coll a una parata complessa su un calcio d'angolo finalizzato da Linari.

