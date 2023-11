Javier Milei e il trionfo storico

Javier Milei è stato incoronato presidente con una grande maggioranza. La massa ha respinto Massa, mettendo da parte dopo vent'anni la lunga e declinante parabola del kirchnerismo. Anche se forse solo per il momento, perché il peronismo è una forma antropologica di base e un vero e proprio revenant politico capace di ripresentarsi ciclicamente sotto una nuova veste.

Il discorso politico assorbe ogni cosa: quella che fino a ieri era vista come un'anomalia da debellare, ora che i presunti anticorpi democratici hanno fallito, va al più presto integrata nell'organismo





