L'ultraliberista di destra Javier Milei è il nuovo presidente eletto dell'Argentina. Con il 99,26% delle urne scrutinate, ha ottenuto il 55,69% dei voti, superando il peronista Sergio Massa. Ha trionfato soprattutto nelle province di Mendoza e Córdoba. Inizia la fine della decadenza argentina e la ricostruzione del Paese.





