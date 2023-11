Javier Milei è il nuovo presidente dell’Argentina. L’anarco-capitalista ha sconfitto al ballottaggio il peronista Sergio Massa, con quasi il 56 per cento dei voti e oltre 11 punti di vantaggio. L’attuale ministro dell’Economia ha riconosciuto la sconfitta ancor prima che venissero divulgati i risultati ufficiali: «Non sono quelli che avevamo sperato. Mi sono felicitato con Milei e gli ho augurato buona fortuna.

Da domani la responsabilità di garantire il funzionamento sociale, politico ed economico del Paese è del presidente eletto», ha detto il candidato di Unión por la patria, sconfitto per la seconda volta alle presidenzial





