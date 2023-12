Javier Milei diventa il nuovo presidente dell'Argentina

Non c'è mai stato un governo ad aver ricevuto un'eredità peggiore di quella che stiamo ricevendo noi. Non ci sono soldi. Javier Milei ha prestato giuramento al Congresso ed è diventato il nuovo presidente dell'Argentina. Cinquantatré anni, ha ricevuto dalle mani del presidente uscente Alberto Fernández, la fascia e il bastone presidenziali.

'Non c'è alternativa all'aggiustamento e non c'è alternativa allo choc', ha detto nel suo discorso dopo la cerimonia di insediamento parlando alla folla davanti al Congresso sottolineando che 'il Governo uscente ci ha lasciato con l'iperinflazione' e che 'non c'è mai stato un governo ad aver ricevuto un'eredità peggiore di quella che stiamo ricevendo noi'. Il nuovo presidente dell'Argentina governerà con un governo ridotto di ministri che provengono in gran parte da imprese private e non hanno precedenti esperienze politiche





