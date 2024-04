Jasmine Trinca premiata con il WomenLands Rendez-Vous 2024

Jasmine Trinca sarà premiata con il WomenLands Rendez-Vous 2024, riconoscimento assegnato a una personalità del mondo dell’audiovisivo simbolo del legame tra Italia e Francia e nato dalla collaborazione tra Alice nella Città e Rendez Vous, la più importante manifestazione dedicata al cinema francese in Italia.

Il riconoscimento è stato assegnato all’attrice e regista per il suo intenso e prezioso lavoro nell’ambito delle due cinematografie e sarà consegnato venerdì 5 aprile nel corso della XIV edizione del festival, in programma a Roma dal 3 al 7 aprile.La cerimonia di consegna del WomenLands Rendez-Vous 2024 a Jasmine Trinca sarà preceduta da una serie di iniziative ed experience in via Condotti, celebre via della moda capitolina, organizzate insieme all’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e all’Associazione Via Condott

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



romatoday / 🏆 5. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Torna Rendez-Vous, Catherine Deneuve ospite d'onoreCon ospite d'onore Catherine Deneuve torna dal 3 al 7 aprile Rendez-Vous, la 14/a edizione del festival dedicato al cinema francese, che si terrà al Cinema Nuovo Sacher per poi fare tappa a Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Torino e Palermo. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Jasmine Paolini avanza agli Indian Wells: sconfitta Tathiana MariaJasmine Paolini, la talentuosa tennista italiana, ha ottenuto una vittoria decisiva contro la...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Indian Wells: avanza Jasmine Paolini, fuori Giorgi e CocciarettoProssima avversaria della toscana la russa Kalinskaya (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Indian Wells: avanti Jasmine Paolini, esce Camila GiorgiJasmine Paolini ha battuto con un doppio 6-3 la tedesca Tathiana Maria (n.46 del ranking) passando al terzo turno di Indian Wells, terzo Wta 1000 stagionale. Alla quarta partecipazione al torneo californiano, la 28enne di Castenuovo di Garfagnana, n.

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Jasmine Paolini - WTA, Indian Wells: Punteggi & Highlights TennisEurosport è la vostra fonte per gli ultimi aggiornamenti sulle partite di WTA, Indian Wells. Ecco cosa è successo in Tatjana Maria - Jasmine Paolini, con tutte le statistiche e le informazioni utili.

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Paolini vince anche 'la bella': battuta ancora Kalinskaya, Jasmine vola agli ottaviINDIAN WELLS - Jasmine Paolini supera Anna Kalinskaya per 6-3 3-6 6-4 e vince così il terzo incrocio tra le due in questo 2024, prendendosi una nuova vittoria..

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »