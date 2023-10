Jasmine Carrisi a Ballando con le Stelle? Scontro duro tra Al Bano e Lecciso

. Jasmine viaggerà dunque "oltreCortina", in quel blocco di Europa post-sovietica dove papà Al Bano è considerato un mito della musica leggera, ancora più famoso e venerato che in patria.

diretto da Riccardo Signoretti, Jasmine ha ammesso che proprio il padre è stato il più entusiasta a fronte della possibilità di provare una avventura così "esotica": "Mio padre ha sempre sostenuto che fosse importante che io e mio fratelloIl via libera di Loredana e Al Bano avrà conseguenze anche sulla famiglia, da sempre simbolo di straordinaria unità nonostante le tante differenze, anagrafiche, di vissuto e di "sensibilità", tra i...

Italia Notizie

Leggi di più:

Libero_official »

Stasera Italia, scontro tra Jasmine Cristallo e Dror Eydar: "Hanno decapitato un feto"L'ex ambasciatore di Israele Dror Eydar non usa giri di parole e definisce bene a Stasera Italia, il talk show di Rete 4 condotto da Nicola Porr... Leggi di più ⮕

Stasera Italia, il delirio di Jasmine Cristallo: "Lei ha detto che devono morire tutti"Chi gioca a confondere gli abitanti di Gaza con i terroristi di Hamas? I filo-palestinesi di casa nostra accusano di farlo il governo di Israele, ma a... Leggi di più ⮕

Supereroi - Film (2021)Supereroi è un film di genere commedia, drammatico, sentimentale del 2021, diretto da Paolo Genovese, con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca. Uscita al cinema il 23 dicembre 2021. Durata 120 minuti. Distribuito da Medusa. Leggi di più ⮕

Silvia Toffanin compie 44 anni: l’amore con Pier Silvio Berlusconi, i due figli, 7 segretiVolto storico Mediaset Silvia Toffanin compie oggi 44 anni. Nata a Marostica il 26 ottobre 1979 ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo Leggi di più ⮕

Cognome materno ai figli, la giurista Oriana Clariazia: «Serve una legge per evitare nuove disparità»Oriana Clarizia, professoressa ordinaria di Istituzioni di diritto privato del Dipartimento di... Leggi di più ⮕

Stanca di mantenere in casa i figli 40enni: mamma fa causa e li sfrattaPer i giudici non sussiste più l'obbligo di mantenimento da parte della madre, in quanto i due sono adulti ed economicamente indipendenti Leggi di più ⮕