Jannik Sinner, tam-tam impazzito dopo il trionfo: cosa può accadere nel 2024

Abbiamo visto un ragazzo dai capelli rossi che, ieri, sul veloce di Vienna tirava i colpi di rimbalzo come Djokovic, serviva come il serbo e, a rete, non dava scampo come fa Nole quando è in giornata. Peccato non parlasse il serbo ma un italiano con forti inflessioni della Val Pusteria e mostrasse un tennis celestiale, mai espresso prima su un campo veloce.

Jannik Sinner, ora, è davvero a un passo dalla gloria: entrando in una nuova dimensione della sua ancor verde carriera, ha vinto il torneo 500 viennese mortificando, come un mese fa a Shangai, il robot russo Daniil Medveded. 7-6-4-6, 6-3 il punteggio a suo favore al termine di un duello fisico e vissuto sui nervi come spesso accade nelle finali del grande tennis.

Nell’Erste Bank Open di Vienna il ragazzo dai capelli rossi ha messo in fila fior di giocatori: Rublev, Tiafoe, la promessa americana Shelton e l’amico azzurro Sonego. All’appuntamento decisivo si è ritrovato di fronte Medvedev, avversario complicatissimo da affrontare sul veloce. Ma Sinner non sapeva, prima di scendere in campo, di essere lì lì per giocare la partita più convincente della sua vita. headtopics.com

