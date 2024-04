Jannik Sinner supera i 20 milioni di dollari di montepremi

Tutti ai piedi di Sinner. Il suo 2024 è da favola non solo dal punto di vista dei risultati. I trionfi vanno di pari passo con i montepremi nel tennis: più vinci, più guadagni. Ecco perché oltre a stabilire diversi record in campo, Jannik ne ha realizzato anche uno per quanto riguarda il 'prize money': il numero due al mondo è già diventato il terzo atleta nato dopo il 2000 a superare i 20 milioni complessivi di dollari di montepremi: 21.

021,733 per l’esattezza, che corrispondono a 19,36 milioni di euro. Davanti a lui ci sono Iga Swiatek a quota 25 milioni di euro e Carlos Alcaraz, che guida la classifica con 26,5 milioni. Sinner è già nella classifica dei top 30 di tutti i tempi per guadagni da prize money: Jannik è al 26esimo posto. I primi tre sono occupati dai Big Three: Djokovic (181.658,118 milioni di dollari), Nadal (134.659,704 milioni di Dollari), Roger Federer (130.594,339 milioni di dollari

