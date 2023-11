Jannik Sinner si ritira dal torneo Masters 1000 di Parigi Bercy

Nella notte tra mercoledì e giovedì il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto lo statunitense Mackenzie McDonald nei sedicesimi di finale del torneo Masters 1000 di Parigi Bercy, in una partita cominciata dopo la mezzanotte e finita alle 2:37

. Lo stesso giorno alle 17, meno di 14 ore e mezzo dopo, avrebbe dovuto giocare gli ottavi di finale contro l’australiano Alex de Minaur: giovedì mattina però Sinner ha fatto sapere che si sarebbe ritirato dal torneo, che pure è considerato molto importante, lamentandosi piuttosto apertamente per la programmazione delle partite e lasciando intendere che avere così poco tempo per recuperare tra una partita e l’altra sarebbe stato rischioso per la sua salute. Diversi altri tennisti hanno preso le parti di Sinner e sostenuto la sua presa di posizione, criticando duramente gli organizzatori del torneo e più in generale l’ATP, l’associazione internazionale del tennis maschile. Tra questi c’è stato il norvegese Casper Ruud, attuale numero 8 del ranking mondiale, che ha commentato in modo sarcastico: «Brava ATP, bel modo di aiutare uno dei migliori giocatori al mondo a recuperare per essere più pronto possibile quando finisce una partita alle 2:37 del mattino, 14 ore e mezzo per recuperare… che presa in giro

