Jannik Sinner potrebbe superare Djokovic nella classifica ATP

Il tennista italiano potrebbe superare Novak Djokovic nella classifica ATP a giugno, al Roland Garros, ma un po' dipenderà anche dal rendimento di entrambi nei tornei che ci saranno fino ad allora. Il tennis italiano non ha mai avuto un giocatore in testa alla classifica mondiale: prima di Jannik Sinner non c’era nemmeno mai stato nessuno al secondo o al terzo posto.

Il miglior risultato nella cosiddetta “Era Open”, che inizia nel 1968 e segna l’inizio del tennis moderno, era stato il quarto posto di Adriano Panatta negli anni Settanta. Sinner ha solo 22 anni ma in questa stagione sta confermando la sua grande crescita: dopo la vittoria nel torneo di Miami, ottenuta sabato, ha superato Carlos Alcaraz ed è nella classifica ATP, dietro al serbo Novak Djokovic. Nel 2024 è il tennista che ha ottenuto i risultati migliori, ma per passare al primo posto nella classifica mondiale avrà bisogno ancora di una serie di vittorie

