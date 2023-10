Jannik Sinner in semifinale Atp Vienna, Tiafoe battuto nei quarti

Jannik Sinner in semifinale al torneo Atp di Vienna 2023. L'azzurro, numero 4 del mondo e seconda testa di serie, nei quarti di finale ha sconfitto lo statunitense Frances Tiafoe per 6-3, 6-4 in 1h20'.

In semifinale, l'altoatesino affronterà il russo Andrei Rublev, numero 3 del tabellone, che ha avuto la meglio sul tedesco Alex Zverev per 6-2, 6-4. Nella parte alta del tabellone, in semifinale sfida tra il russo Daniil Medvedev, prima testa di serie, e il greco Stefanos Tsitsipas, numero 4 del tabellone. Medvedev ha vinto il derby con Karen Kachanov per 6-3, 3-6, 6-3. Tsitsipas ha piegato il croato Borna Gojo, entrato in tabellone con una wild card, per 7-6 (7-4), 7-5.

