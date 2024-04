Jannik Sinner, il tennista del momento

Anche se le parole di Dimitrov è come se avessero snobbato la grandezza di Sinner , è innegabile che Jannik è ad oggi il tennista del momento. Il trionfo a Miami ha catapultato ancora di più l'azzurro nell'olimpo del tennis mondiale e l'ha proclamato numero 2 del ranking Atp, risultato mai conquistato da un italiano. In realtà, però, l'altoatesino è già numero 1 in due classifiche speciali. Sinner numero uno in due classifiche Sinner è primo nella Race 2024 e nell'Olympics Race .

La prima è una classifica che prende in considerazione i risultati da inizio anno, in cui Jannik ha 3900 punti in virtù dei successi di Melbourne, Rotterdam e Miami (più la semifinale di Indian Wells), 1350 in più di Medvedev (secondo a 2550) e più di 2000 in più di Zverev (terzo a 1835). Segue Alcaraz al quarto posto (1700), mentre Djokovic ha solo 900 punt

