Jannik Sinner: il nuovo fenomeno del tennis italiano

Sinnergica, per una volta collegata e unita, tutti intenti a guardare nella stessa direzione, questo fenomeno d’atleta che in una magica notte torinese diventa fenomeno sociale, di moda e di tendenza , sulla bocca di tutti, persino di quelli che usano la racchetta per scolare le tagliatelle. Di che pasta sia fatto Jannik basta chiederlo a Djokovic. E comunque l’abbiamo capito tutti quanti, tecnici e improvvisati, esperti e orecchianti. L’ha finalmente capito tutto il mondo.

Caso mai, noi italiani abbiamo capito una cosa in più, tutta nostra, solo nostra: abbiamo capito che Sinner è chiaramente di quelli che . Quelli come Sinner Di quelli come Gustavo Thoeni , che negli anni Settanta stravolsero le abitudini e le attitudini del ceto medio, per mettergli sotto i piedi un paio di sci, mandando a memoria civica il boom della Valanga Azzurra . Dopo di lui, un altro di quelli che, come Tomb

CORSPORT: Jannik Sinner sconfigge Novak Djokovic alle Nitto ATP Finals Jannik Sinner sconfigge Novak Djokovic alle Nitto ATP Finals superando l’unico big (sino a ieri) ancora assente dal personale tabellino del campione azzurro.

Fonte: CorSport | Leggi di più »

