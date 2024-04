Jannik Sinner: il fenomeno italiano che sta conquistando il tennis mondiale

In Italia abbiamo un fuoriclasse che ci sta abituando anche troppo bene. In Italia adesso sono tutti tennisti, ma questo è positivo per il movimento, anche se a volte vedo troppi fanatismi intorno a Sinner. Non ce n’è bisogno'. Jannik Sinner non avrà ancora 58 milioni di fan nella penisola, ma ci si sta avvicinando a passo svelto. Tra questi ormai si può contare da tempo anche Adriano Panatta, grande estimatore del giocatore in grado di riportare l’Italia a vincere un titolo Slam al maschile.

In vesti di voce tecnica e opinionista di lusso, Adriano sta raccontando le gesta del fenomeno di Sesto. Ammaliato a 360° con una predilezione particolare per il suo rovescio, Panatta ha evidenziato più volte come adesso anche gli avversari soffrano un complesso al cospetto di Sinner. Miami è stata un'ulteriore conferma. Cos’altro si può dire di Sinner? « Domenica ha vinto in maniera così netta che risulta sconcertant

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



CorSport / 🏆 41. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Sinner, nessuno come te: 17 vittorie consecutive! E riscrive la storia del tennis italianoJannik ha superato Panatta che nel 1976 riuscì a infilare una striscia vincente di 16 successi

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Adriano Panatta, bordata a Pietrangeli: "La classifica se la faceva lui!"Il tennis mondiale ha un nuovo numero due: viene dall’Italia, si chiama Jannik Sinner e, con l’ultimo torneo vinto a Miami, nel 2024 ha ...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Panatta pazzo di Sinner: 'È il nuovo Tennis, un alieno, l'ha creato Musk'La leggenda azzurra e Paolo Bertolucci, nel classico podcast 'La Telefonata', fanno il punto dell'emozionante week end di Pasqua che ha visto trionfare ancora il campione altoatesino nel Masters 1000 di Miami

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »

Panatta e Bertolucci show su Sinner-Alcaraz: ma anche api, oche e vini rubati...I due ex campioni tennisti hanno commentato la sconfitta di Jannik contro lo spagnolo: 'Sono già tornati i fenomeni detrattori di Jannik'

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

Adriano Panatta: 'Sinner è un alieno. Supera Pietrangeli che si faceva la classifica da solo!'MIAMI - In un'intervista esclusiva al Corriere della Sera, Adriano Panatta ha commentato l'ultimo successo di Jannik Sinner e i continui progressi del nuovo n.2

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Sinner e il siparietto sulla posizione nel ranking: Jannik risponde cosìIl tennista azzurro trionfa a Miami contro Dimitrov e diventa numero 2 al mondo superando Alcaraz: in conferenza stampa un curioso episodio

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »