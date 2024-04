Jannik Sinner e il suo legame con la carota

Oggi è il giorno internazionale della carota. In Italia abbiamo un motivo in più per festeggiarlo: Jannik Sinner . I “Carota boys” sono i suoi tifosi speciali. Diventati famosi in tutto il mondo da quando sono comparsi sugli spalti vestiti da carota, per la prima volta al Foro Italico per gli internazionali di Roma. Sinner da quel momento è simpaticamente associato al famoso ortaggio ma non per il colore dei suoi capelli, come molti credono erroneamente.

Sinner e il simbolo della carota: ecco il motivo Il motivo è un altro: Jannik al Torneo di Vienna a ottobre 2022 venne inquadrato mentre addentava una carota al cambio campo. Un fatto insolito per un tennista, che di solito per recuperare le energie mangia una banana o una barretta. Sinner però è speciale anche in questo. “Mi piace mangiare carote perché sono croccanti”, ha detto una volta Jannik. Ecco il motivo per cui è associato alla carot

